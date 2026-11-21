مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی‌های شهری، زمینه بازگشایی چندین مسیر و خیابان و بهبود تردد در شهربابک را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر شهربابک، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت شهری گفت: تقویت محله‌محوری و تشکیل شورا‌های محله، زمینه حضور مؤثر شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری مسائل و مشکلات محلات را فراهم کرده است.

وی افزود: یکی از جلوه‌های این مشارکت، همکاری مردم در تملک املاک واقع در مسیر خیابان‌ها و معابر شهری است که به بازگشایی چندین مسیر و خیابان در شهر منجر شده است.

محمدی با اشاره به تأثیر این اقدامات در بهبود وضعیت ترافیک شهری تصریح کرد: بازگشایی معابر، علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، به روان‌سازی ترافیک و بهبود دسترسی در نقاط مختلف شهر کمک کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شهربابک در پایان تأکید کرد: مردمی‌سازی مدیریت شهری و بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌های محله، به شناسایی دقیق‌تر مشکلات، تصمیم‌گیری بهتر و اجرای مؤثرتر طرح‌های شهری کمک می‌کند و مردم با مشارکت و همراهی خود، نقش مهمی در توسعه و آبادانی شهر دارند.