به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المنار، حزب الله لبنان در هشتاد و سومین سالگرد استقلال لبنان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: استقلالی که لبنانی‌ها امروز، در هشتاد و سومین سالگرد آن، جشن می‌گیرند، در معرض خطرات و تهدید‌هایی است که از هر سو بر موجودیت و معنای آن تأثیر می‌گذارد. این امر همه لبنانی‌ها را، صرف نظر از فرقه‌ها و مذاهبشان، وادار می‌کند تا زیر پرچم اجماع ملی متحد شوند و معنای واقعی تعلق به میهن و اصول ملی را که از طریق آن به استقلال اول خود با اخراج اشغالگران فرانسوی و استقلال دوم خود با شکست اشغال سرزمینمان توسط اسرائیل در سال ۲۰۰۰ دست یافتند، احیا کنند. حفظ استقلال، که لبنانی‌ها برای آن فداکاری‌های عظیمی کرده‌اند و شهدای بی‌شماری را در دفاع از میهن، کرامت و آزادی آن تقدیم کرده‌اند، یک وظیفه مقدس ملی است که فراتر از همه محاسبات تنگ‌نظرانه و منافع شخصی است.

وقتی لبنان تحت اشغال اسرائیل است، استقلالی وجود نخواهد داشت

در بیانیه حزب الله تاکید شده است: اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان توسط دشمن صهیونیستی، تجاوز به خاک آن، نقض حریم هوایی و حاکمیت آن و پایمال نمودن کرامت آن از طریق ربایش و کشتار مردم و تخریب و منفجر کردن شهر‌ها و روستا‌های آن، بدون هیچ گونه رویارویی یا مقاومتی، حتی در سطوح سیاسی و دیپلماتیک، عامل اصلی تضعیف استقلال، تضعیف پایه‌های آن و سلب معنای آن است. تا زمانی که بیش از ۵۰۰ کیلومتر مربع از سرزمین لبنان تحت اشغال اسرائیل باقی بماند، استقلالی وجود نخواهد داشت، و همچنین تا زمانی که جنوبی‌ها در معرض تهدید آوارگی، ویرانی خانه‌ها و روستاهایشان و محروم شدن از حق مشروع خود برای دفاع از سرزمینشان به سر می‌برند، در حالی که دولت قادر به محافظت از آنها نیست، استقلالی وجود نخواهد داشت. بنابراین، آزادسازی سرزمین از چنگال اشغال، مسئولیتی ملی است که بر عهده همه لبنانی‌ها قرار دارد و مستلزم استفاده از تمام منابع موجود برای بازگرداندن استقلال واقعی و حفظ حاکمیت ملی است.

حزب الله بیان کرد: حفظ استقلال مستلزم رهایی از هر چیزی است که معنای حاکمیت را تضعیف می‌کند، حاکمیتی که قابل مصالحه نیست. حاکمیت تا زمانی که لبنان تابع فرامین خارجی باشد که در تصمیمات ملی و سیاسی آن دخالت می‌کنند و نهاد‌های آن به عرصه‌ای برای اجرای فرامین سفیری تبدیل شده است که انتخاب‌ها و مسیر‌های خود را بر آنها تحمیل می‌کند و برای دامن زدن به فتنه و ایجاد تفرقه بین لبنانی‌ها تلاش می‌کند، قابل تحقق نیست.

مردم لبنان امروز باید متحد شوند

در این بیانیه آمده است: روز استقلال باید لحظه‌ای برای دولت باشد تا در انتخاب‌ها و مسیر‌های خود که از اصول ملی و اولویت‌هایی که باید بر اقدامات آن حاکم باشند، فاصله گرفته‌اند، تجدیدنظر کند. همچنین باید مسئولیت‌ها، وظایف و تعهدات خود را بر عهده بگیرد. دولت در بیانیه وزارتی خود، به ویژه بند چهارم، مسئولیت خود را در دفاع از مرز‌های خود و محافظت از شهروندانش متعهد شد. با این حال، می‌بینیم که دولت از حق لبنان و مردم لبنان برای پاسخگو دانستن دشمن در قبال جنایاتش صرف نظر می‌کند و در حالی که اقدامات نقض کننده و حملات رخ می‌دهد، بدون هیچ پاسخ یا اقدام عملی برای جلوگیری از آنها، فقط تماشاگر است. در عوض، با مردم خود و مقاومت آنها مقابله می‌کند و ارتش خود را در برابر حمله آسیب‌پذیر می‌کند، صرفاً به این دلیل که ارتش متعهد به حفظ صلح داخلی است و می‌داند که مشکل کشور در ادامه اشغال سرزمینش توسط صهیونیست‌ها نهفته است.

حزب الله تاکید کرد: امروز لبنانی‌ها باید متحد شوند، در کنار هم بایستند و به وحدت ملی خود پایبند باشند تا استقلال خود را حفظ کنند، سرزمین و اسرای خود را بازپس گیرند، جنوب خود را بازسازی کنند و به عنوان یک ملت، ارتش و مقاومت، متحد و استوار در حفظ استقلال و دفاع از سرزمین و کرامت بایستند.