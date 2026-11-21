

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیدجلال موسوی با اعلام این خبر اظهار داشت: امروز یک بال چنگر توسط یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان تحویل داده شد.

وی افزود: تحویل حیات وحش توسط شهروندان به محیط زیست، اقدامی ارزشمند در راستای حفاظت از تنوع زیستی و کمک به صیانت از گونه‌های جانوری است.

موسوی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از حیات وحش خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده پرندگان یا سایر جانوران وحشی آسیب‌دیده یا نیازمند کمک، از هرگونه اقدام خودسرانه برای نگهداری یا جابه‌جایی آنها خودداری کرده و موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.