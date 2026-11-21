به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه در مراسم روز ملی عمان گفت: روابط ایران و عمان در شرایط صلح و ثبات منطقه شکل گرفته است و برای ما عمان کشور همسایه نیست بلکه یک کشور دوست و برادر است و روابط ما براساس احترام، منافع و همکاری متقابل است.

سید عباس عراقچی افزود: از نظر ما دولت عمان یک دولت مسئولیت پذیر و دارای اهداف روشن برای صلح و امنیت و پیشرفت و توسعه در منطقه خلیج فارس در منطقه غرب آسیا است.

وی گفت: با عمان در مسائل منطقه مشورت‌های دائمی داریم به ویژه موضوع مهمی که اقتضا می‌کند بحث ساختار‌های امنیتی جدید در منطقه خلیج فارس است.

عراقچی تاکید کرد: درس بزرگ جنگ‌های گذشته این است که امنیت منطقه باید درون‌زا باشد و گفت‌و‌گو‌ها در این زمینه آغاز شده است.

عراقچی افزود: بازگشایی این تنگه هرمز سخت نیست و کافی است آمریکا شرایط معقول و منطبق بر حقوق بین‌الملل ایران را بپذیرد و هیچ راه‌حلی برای وضعیت کنونی وجود ندارد، مگر اینکه آمریکا به اشتباهات خود اقرار کرده و تعهدات قبلی را اجرا کند.