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وزیر امور خارجه در مراسم روز ملی عمان گفت: با عمان در مسائل منطقه مشورتهای دائمی داریم به ویژه موضوع مهمی که اقتضا میکند بحث ساختارهای امنیتی جدید در منطقه خلیج فارس است که باید درون زا باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه در مراسم روز ملی عمان گفت: روابط ایران و عمان در شرایط صلح و ثبات منطقه شکل گرفته است و برای ما عمان کشور همسایه نیست بلکه یک کشور دوست و برادر است و روابط ما براساس احترام، منافع و همکاری متقابل است.
سید عباس عراقچی افزود: از نظر ما دولت عمان یک دولت مسئولیت پذیر و دارای اهداف روشن برای صلح و امنیت و پیشرفت و توسعه در منطقه خلیج فارس در منطقه غرب آسیا است.
وی گفت: با عمان در مسائل منطقه مشورتهای دائمی داریم به ویژه موضوع مهمی که اقتضا میکند بحث ساختارهای امنیتی جدید در منطقه خلیج فارس است.
عراقچی تاکید کرد: درس بزرگ جنگهای گذشته این است که امنیت منطقه باید درونزا باشد و گفتوگوها در این زمینه آغاز شده است.
عراقچی افزود: بازگشایی این تنگه هرمز سخت نیست و کافی است آمریکا شرایط معقول و منطبق بر حقوق بینالملل ایران را بپذیرد و هیچ راهحلی برای وضعیت کنونی وجود ندارد، مگر اینکه آمریکا به اشتباهات خود اقرار کرده و تعهدات قبلی را اجرا کند.