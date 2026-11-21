به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حجت‌الاسلام طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین افتتاح ۲۵ طرح مرکز درمانی گروه بهداشت و درمان بسیج گفت: مردم ما در تمامی عرصه‌ها نقش خود را ایفا کردند و امروز هم در بخش بهداشت و درمان این اتفاق مهن را شاهد هستیم، از همه مردم که در این راه کمک کردند، وزارت بهداشت و بسیجیان عزیز و همه افراد تشکر میکنم.

رئیس سازمان بیسج افزود: ما در جغرافیای کشور باید بررسی کنیم که در کدام حوزه ضرورت بسیج وجود دارد. مناطق کم برخوردار را باید شناسایی کنیم و ظرفیت مردمی را به آنجا‌ها ببریم تا خیرین سرمایه گذاری کنند تا مشکلات حل شود.

طائب اظهار کرد: حوزه دوم کیفیت خدمات است و باید شبکه درمانی بسیج که مردم به آن اعتماد کردند بهترین کیفیت را ارائه دهد. حوزه سوم هم خدمات ارزان‌تر است. دندانپزشک و دکتر بسیجی ما باید وقت خود را برای این درمانگاه‌ها وقف کند و باید در مراکز درمانی خود این توانایی را ایجاد کنیم تا پزشکان مجاهد ما بتوانند نقش مواسات خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

محور چهارم ارتقای کمی و کیفی طرح اعتلای بسیج است و اکر ما به ۲۲۵ درمانگاه اکنون رسیدیم باید سرعت را بیشتر کنیم، باید از ظرفیت ملت مبعوث استفاده کنیم و شبکه درمانی بسیج را گسترش دهیم

امیدواریم انشالله سال آینده جهشی جدی در افتتاح مراکز درمانی داشته باشیم.