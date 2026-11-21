مسئول بسیج سازندگی استان قم گفت: به مناسبت هفته بسیج نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی در دهکده اقتصاد مقاومتی و از محل اعتبارات اشتغالزایی و با همکاری چند دستگاه اداری و با مشارکت ۴۰۰ متقاضی به‌صورت تجمیعی اجرا و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سرهنگ علی رضا ایراندوست با اشاره به اینکه این نیروگاه از محل تسهیلات اشتغالزایی و ایجاد درآمد برای خانواده‌های کم برخوردار انجام شده است گفت: در این طرح ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی اعطا شده و در کل این نیروگاه با هزینه ۱۴۰ میلیارد تومانی به مرحله ساخت و بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم گفت:تاکنون در استان قم ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو وات ساعتی در پشت بام منازل ایجاد شده است و۱۴۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان قم به بهره برداری رسیده است و تا سه سال آینده قم جز استان‌های سرآمد در این حوزه خواهد بود.