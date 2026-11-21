به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در حساس‌ترین دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر کشور، از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز مقابل هم قرار گرفتند که این دیدار در نهایت با تساوی ۲ بر دو به پایان رسید.

وحید امیری در دقیقه ۱۲ و امید حامدی‌فر در دقیقه ۳۸برای فولاد و عارف حاجی‌عیدی در دقایق ۱۸ و ۳۳ برای سپاهان گلزنی کردند.

سپاهان که تا پیش از برگزاری این هفته با ۲۶ امتیاز صدرنشین شده بود و پس از پیروزی پرگل روز گذشته پرسپولیس مقابل صدر جدول را از دست داده بود، با دشت یک امتیاز از اهواز ۲۷ امتیازی شد و بار دیگر به صدر بازگشت. فولاد هم ۲۴ امتیازی شد و در رتبه سوم قرار گرفت.

این نتیجه بیشتر به نفع پرسپولیس بود و توقف سپاهان در این بازی باعث شد تا با فاصله‌ای یک امتیازی در تعقیب این تیم اصفهانی قرار بگیرد.