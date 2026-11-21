استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های توسعه‌ای در شرایط جنگی هشت محور مهم مدیریتی را تشریح کرد و پاسخگویی به مطالبات مردم، مدیریت مصرف انرژی، تامین کالا‌های اساسی و پیگیری مصوبات سفر دولت را از اولویت‌های اصلی مدیران استان دانست.

پاسخگویی به مردم، خط قرمز مدیریت آذربایجان شرقی

پاسخگویی به مردم، خط قرمز مدیریت آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در شورای اداری آذربایجان شرقی و بیست‌ونهمین جشنواره شهید رجایی با قدردانی از تلاش مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای شورای تامین، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و سایر ارکان حاکمیت در مدیریت شرایط دشوار کشور اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با همراهی و همدلی مجموعه مدیریت استان و بخش خصوصی، اقدامات موثری در حوزه توسعه، سرمایه‌گذاری و مدیریت بحران انجام شده و این روند باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای انضباط مدیریتی و افزایش رضایتمندی مردم هشت محور اساسی را برای عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان مورد تاکید قرار داد.

سرمست با قدردانی از رئیس‌جمهور، اعضای هیئت دولت و نمایندگان استان در پیگیری مطالبات آذربایجان شرقی گفت: سفر دولت به استان و مصوبات آن ظرفیت ارزشمندی برای توسعه استان فراهم کرده است و ضروری است این مصوبات در سطح دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌ها به برنامه عملیاتی تبدیل شود.

وی افزود: در جریان سفر دولت ۶۶ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در قالب ۶۱ ردیف مصوب، ۹۸ هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۵۰ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان آمادگی سرمایه‌گذاری در استان پیش‌بینی شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بهره‌برداری از حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی، زیربنایی و اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای چهار طرح بزرگ اقتصادی و صنعتی خاطرنشان کرد:این دستاورد‌ها حاصل تعامل سازنده مدیریت استان با نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و سایر ارکان حاکمیت است و از نتایج سفر دولت به استان است.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر این مصوبات گفت:دستگاه‌های اجرایی باید گزارش‌های منظم از روند پیشرفت طرح ها ارائه دهند و تکمیل طرح‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند در اولویت قرار گیرد.

سرمست با بیان اینکه شرایط جنگی نباید موجب توقف برنامه‌های توسعه استان شود اظهار کرد:در ماه‌های گذشته، با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌ها، طرح های عمرانی و سرمایه‌گذاری در استان متوقف نشده و این موضوع از دستاورد‌های مهم مدیریت استان است.

وی با اشاره به اجرای ۲۹۷ طرح در حوزه نهضت توسعه عدالت آموزشی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۳۷ کلاس درس و تکمیل ۲۱۹ طرح افزود: این اقدامات باید با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین سه‌شنبه‌های اقتصادی، جمعه‌های کاری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و برنامه‌های رفع موانع تولید را از جمله اقدامات موثر در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری دانست و بر ضرورت پیگیری تسهیلات ۹۸ همتی پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های پیشران تاکید کرد.

وی با قدردانی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه، با وجود فشار‌های اقتصادی، بسیاری از واحد‌های تولیدی از تعطیلی و تعدیل نیرو خودداری کردند به‌گونه‌ای که از حدود ۹ هزار و ۵۰۰ متقاضی بیمه بیکاری، حداکثر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این امکان استفاده کردند. این موضوع نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در صیانت از اشتغال و حمایت از نیروی انسانی است.

استاندار آذربایجان شرقی، پاسخگویی شفاف و مسئولانه به مطالبات مردم را از معیار‌های اصلی ارزیابی مدیران عنوان کرد و گفت: هیچ مدیری حق ندارد مشکلات مردم را به دیگران ارجاع دهد، از پاسخگویی فرار کند یا مراجعان را در بلاتکلیفی قرار دهد.

وی افزود:سرگردانی مردم و خودداری از تصمیم‌گیری درباره مسائل و مشکلات آنان، خط قرمز مدیریت استان است و مدیران باید از حداکثر اختیارات قانونی خود برای تعیین تکلیف امور استفاده کنند.

سرمست با اشاره به ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: مدیرانی که در شاخص‌های ارزیابی عملکرد ضعیف ظاهر شده‌اند، تا پایان سال فرصت دارند وضعیت خود را اصلاح کنند در غیر این صورت در تصمیم‌گیری درباره ادامه مسئولیت آنان هیچ‌گونه تعارف و ملاحظه‌ای وجود نخواهد داشت.

سرمست با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در مدیریت مصرف انرژی پیشگام باشند و با فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات موثر الگوی مناسبی برای جامعه ارائه دهند.

وی با اشاره به تجربه موفق مدیریت تنش آبی در سال گذشته افزود: همکاری مردم و اقدامات مدیریت استان موجب شد از بحران احتمالی عبور کنیم و امسال نیز با توجه به شرایط استان در انتهای خط انتقال گاز باید تدابیر لازم برای مدیریت مصرف و تامین پایدار انرژی اتخاذ شود.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: لازم است بیشترین توجه به مدیریت مصرف در ساختمان‌ها و مجتمع‌های اداری صورت گیرد تا ضمن کاهش مصرف کمترین فشار ممکن به مردم وارد شود.

سرمست با اشاره به تجربه موفق استان در تامین کالا‌های اساسی در دوران جنگ تحمیلی گفت: با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت استان در آن مقطع، کالا‌های مورد نیاز مردم به‌خوبی تامین شد و این موفقیت حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی، همراهی مردم و مشارکت بخش خصوصی بود.

وی از پیگیری‌های مدیریت استان برای تمدید و توسعه اختیارات واردات کالا‌های اساسی خبر داد و افزود: پیشنهاد‌های استان در این زمینه شامل تمدید یک‌ساله مصوبه، افزایش سهم ارزی از ۳۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار و گسترش دامنه آن به مواد اولیه تولید بود که در کمیسیون اقتصادی دولت مورد موافقت قرار گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر استمرار این روند اظهار کرد: تامین کالا‌های اساسی، پشتیبانی از تولید و تنظیم بازار باید به‌صورت همزمان دنبال شود و اعضای ستاد تنظیم بازار با رصد مستمر قیمت‌ها و کنترل شبکه توزیع، زمینه کاهش فشار‌های اقتصادی بر مصرف‌کنندگان را فراهم کنند.

سرمست با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی برای طرح های عمرانی گفت:دستگاه‌های اجرایی باید روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را به‌صورت مستمر پایش و برای جذب حداکثری اعتبارات ملی اقدام کنند.

وی استفاده از ظرفیت‌های قانونی مولدسازی دارایی‌های دولت، مشارکت بخش خصوصی و پیگیری‌های نمایندگان مجلس را از راهکار‌های مهم تامین منابع طرح ها دانست و افزود: توسعه استان نیازمند نگاه همدلانه و تلاش مشترک همه ارکان است و باید نهضتی جدی برای پیگیری مصوبات و تامین اعتبارات شکل بگیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته پژوهش و نوآوری اظهار کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید با نگاه آینده‌نگرانه، پژوهش‌محور و مبتنی بر حل مسائل واقعی استان انجام شود.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ رتبه برتر کشوری استان در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: دانشگاه‌های استان نیز باید از ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه اعتبارات مالیاتی و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، برای جذب منابع و حمایت از پژوهش‌های کاربردی استفاده کنند.

سرمست تصریح کرد: میزان جذب منابع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل مسائل استان از معیار‌های مهم ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و مدیران آنها خواهد بود.

سرمست با اشاره به برگزاری بیست‌ونهمین جشنواره شهید رجایی گفت: تقدیر از دستگاه‌های برتر به معنای پایان مسئولیت نیست، بلکه آغاز تعهدی مضاعف برای حفظ جایگاه و ارتقای کیفیت خدمات است.

وی افزود: دستگاه‌هایی که در این ارزیابی به رتبه‌های برتر دست نیافته‌اند نیز باید از این فرصت برای بازنگری در عملکرد، اصلاح فرآیند‌ها و افزایش تلاش خود استفاده کنند و دستگاه‌های برگزیده، معیار‌ها و دستاورد‌های خود را برای بهره‌گیری سایر مجموعه‌ها تبیین کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در مدیریت جنگ و تقویت تاب‌آوری اجتماعی اظهار کرد:روحیه بسیجی، ایثار و مسئولیت‌پذیری از الزامات مدیریت در شرایط کنونی است و باید قدردان مردم، نیرو‌های مسلح، رزمندگان، شهدا و خانواده‌های ایثارگران باشیم.

وی خاطرنشان کرد: حضور میدانی مردم، توان نیرو‌های مسلح، دیپلماسی و تلاش مسئولانه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از مولفه‌های اقتدار ملی و عبور موفق از شرایط دشوار است.

سرمست بر ضرورت انسجام، هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و پیگیری نتیجه‌محور امور تاکید کرد و گفت: مدیریت استان باید با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی، منابع، ظرفیت‌های بخش خصوصی، خیرین، نمایندگان مردم، ائمه جمعه و نخبگان، مسیر توسعه آذربایجان شرقی را با جدیت دنبال کند.