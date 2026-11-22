رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی حمل بار، در خصوص خطرات حمل ناایمن تیرآهن، میل گرد و محموله‌های طویل و حجیم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: حمل بار‌های طویل و حجیم در صورت رعایت نکردن اصول ایمنی، جان رانندگان، سرنشینان و دیگر شهروندان را به خطر می‌اندازد.

وی با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، افزود: رانندگان باید بار را به گونه‌ای مهار کنند که از جابه‌جایی و یا سقوط آن جلوگیری شود و ابعاد محموله هم باید با ضوابط قانونی و ظرفیت فنی وسیله نقلیه مطابقت داشته باشد.

رئیس پلیس راهور گیلان از رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل خواست اصول ایمنی حمل بار را به طور کامل رعایت کنند و گفت: پلیس با بارگیری بیش از حد مجاز، بیرون‌زدگی خطرناک و حمل بار بدون مهار مناسب برخورد قانونی خواهد کرد.