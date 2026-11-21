هم‌زمان با هفته بسیج، به‌منظور گرامیداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در نقاط مختلف استان کرمان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، هم‌زمان با هفته بسیج، اقشار مختلف مردم، بسیجیان و مسئولان با حضور در برنامه‌های مختلف، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کردند.

دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهیدان، گلباران قبور مطهر شهدا، کاشت نهال به یاد شهدای دانش‌آموز میناب، نواختن زنگ بسیج در مدارس، اجرای طرح میقات صالحین، برگزاری پیاده‌روی و افتتاح طرح‌های مختلف از جمله برنامه‌هایی است که امروز در نقاط مختلف استان برگزار شد.

در یکی از این برنامه‌ها، ۱۶۸ اصله نهال به نیت ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه میناب غرس شد تا یاد و نام این شهدای مظلوم در دل نسل‌های آینده زنده بماند.

بسیجیان و مردم استان با حضور در این برنامه‌ها، بار دیگر بر پاسداشت آرمان‌های شهدا و تداوم راه پرافتخار ایثار و مقاومت تأکید کردند.