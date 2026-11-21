به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نخستین تجربه کشت دانه روغنی کاملینا در شهرستان دهلران؛ با مشارکت بخش خصوصی و همراهی جهاد کشاورزی آغاز شده است؛ طرحی که با آموزش و نظارت کارشناسان؛ کشت این محصول را به الگویی اقتصادی برای کشاورزان منطقه تبدیل می‌کند.

در این طرح؛ امسال یک‌هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت کاملینا اختصاص یافته است و کشاورزان از آموزش و نظارت کارشناسی؛ مانند کاشت تا برداشت برخوردار می‌شوند.

اجرای این طرح با انعقاد قرارداد با کشاورزان و پیش‌بینی خرید تضمینی محصول انجام می‌شود؛ تا علاوه بر انتقال دانش فنی و حمایت از روند تولید، دغدغه بازار فروش نیز کاهش یابد.

سازگاری کاملینا با شرایط اقلیمی مناطق گرمسیر، ظرفیت مناسب برای توسعه کشت و قرار گرفتن این محصول در زنجیره تولید دانه‌های روغنی؛ از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این طرح در دهلران عنوان شده است.

عیسی رضایی، مدیر جهاد کشاورزی دهلران با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان بر حمایت از کشت‌های جدید و اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.

قرار است؛ نتایج نخستین سال کشت این محصول، میزان عملکرد و استقبال کشاورزان، مبنایی برای تصمیم‌گیری درباره توسعه سطح زیرکشت کاملینا در سال‌های آینده باشد.