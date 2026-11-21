موسی رضایی با تشریح آخرین تحولات صنعت بیمه، از آغاز اجرای طرح ملی حذف کاغذ از فرایند‌های بیمه‌گری در دو رشته شخص ثالث و درمان از فردا اول آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضایی در گفت‌وگو با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر با تأکید بر تسهیل فرایند‌های بیمه‌ای و توسعه خدمات غیرحضوری اعلام کرد: تمامی مراحل صدور تا رسیدگی و پرداخت خسارت در این دو رشته به‌صورت برخط انجام خواهد شد. همچنین نظارت هوشمند بیمه مرکزی و بازرسی‌های سرزده از شرکت‌های بیمه در سراسر کشور برای ارزیابی نحوه اجرای این طرح آغاز می‌شود.

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ظرفیت اینشورتک‌ها، از توسعه امکان بارگذاری الکترونیکی مدارک، رهگیری لحظه‌ای پرونده‌ها و تسریع در پرداخت خسارات درمان خبر داد و تأکید کرد: اجرای این طرح خللی در اشتغال کارکنان صنعت بیمه و فعالیت شبکه فروش ایجاد نخواهد کرد.

رضایی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به عملکرد بازار بیمه در هفت‌ماهه نخست سال، از تولید بیش از ۸۰۰ همت حق بیمه و پرداخت حدود ۵۰۰ همت خسارت خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در این دوره رشد ۱۰۰ درصدی و میزان خسارت‌های پرداختی رشد ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده است.