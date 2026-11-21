جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۷۲۳ کیلوگرم انواع موادمخدر در شهرستان‌های استان، و دستگیری ۱۸ نفر از سوداگران مرگ خبر داد.

ضرب شصت پلیس سیستان و بلوچستان به سوداگران مرگ و کشف بیش از ۷۰۰ کیلوگرم انواع مخدر

ضرب شصت پلیس سیستان و بلوچستان به سوداگران مرگ و کشف بیش از ۷۰۰ کیلوگرم انواع مخدر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ سردار مرتضی جوکار گفت: مأموران انتظامی در اجرای طرح‌های مبارزه با مواد مخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، موفق شدند ضرباتی کاری به سوداگران مرگ وارد، و مقدار ۷۳۳ کیلوگرم انواع موادمخدر را در شهرستان‌های زاهدان، زابل، نیمروز، هیرمند، خاش، میرجاوه و ایرانشهر کشف نمایند.

وی افزود: از سوداگران مرگ طی چند عملیات غافلگیرانه، مقدار۴۶۳ کیلوگرم تریاک، ۱۱۲ کیلوگرم حشیش، ۸۲ کیلوگرم مرفین، ۳۵کیلوگرم شیشه، ۳۰کیلوگرم گُل، ۱۱ کیلوگرم هروئین کشف گردید.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این راستا تعداد ۱۰ دستگاه خودرو توقیف، و ۱۸ نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.