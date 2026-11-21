۱۲ دستگاه اجرایی برتر و ۶ دستگاه شایسته تقدیر استان یزد در جشنواره شهید رجایی معرفی و از مدیران آنها در نشست شورای اداری استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جشنواره شهید رجایی هر سال با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی مجموعه‌های برتر استان برگزار می‌شود.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال گذشته، با توجه به شرایط جنگی کشور، بیشتر بر محور خدمات‌رسانی به مردم متمرکز بود؛ البته دستگاه‌ها در شاخص‌های یاور فتح، چراغ راه، مشارکت مردمی و امیدآفرینی، هوشمندسازی، تحول‌آفرینی و بهره‌وری انرژی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در نشست شورای اداری استان، ۱۲ دستگاه اجرایی برتر معرفی شدند و از مدیران آنها تجلیل شد. همچنین ۶ دستگاه نیز به عنوان دستگاه‌های شایسته تقدیر شناخته شدند.

در شاخص یاور فتح که به عملکرد دستگاه‌ها در شرایط جنگی و خدمت‌رسانی به مردم اختصاص داشت، از شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت برق منطقه‌ای تجلیل شد.

در سایر شاخص‌ها نیز سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری یزد، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل ثبت احوال، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شرکت گاز و شرکت شهرک‌های صنعتی مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسبات، فرمانداری یزد، راه‌آهن استان، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره‌کل آموزش و پرورش به عنوان دستگاه‌های شایسته تقدیر معرفی شدند.

بابایی، استاندار یزد، در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: مسئولیت‌هایی که بر عهده ما گذاشته شده، امانتی است که باید به‌گونه‌ای از آن پاسداری کنیم که رضایت خداوند و مردم را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط سخت جنگی کشور افزود: با وجود این شرایط، خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی استان با آمادگی کامل پای کار خدمت‌رسانی به مردم ایستاده‌اند و به وظایف خود عمل می‌کنند.