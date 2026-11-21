سرمای هوا، مانعی برای اراده‌ی مهابادی‌ها نیست، خیابان‌ها هر شب شاهد تجمعی است که پیام پایداری و اراده را در تاریکی شب، به روشنی فریاد می‌زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهابادی‌ها با حضور در میدان، نشان دادند که در لحظات حساس، ایستادگی و حمایت از میهن، بر هر چیزی اولویت دارد. این تجمع، روایتی است از عشق به خاک و پایبندی به امنیت کشور.

از حمایت از نیروهای مسلح تا تأکید بر وحدت و همبستگی؛ پیام شرکت‌کنندگان در این تجمع شبانه، کوتاه و صریح بود: ما در دفاع از این سرزمین، ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد. حضور مقتدرانه این مردم در سنگر خیابان‌ها، نشان از عزم جدی آن‌ها برای حفظ آرامش و عزت این سرزمین دارد.