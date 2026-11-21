مادر کودک خردسال شهید با روایت لحظات تلخ حمله تروریستی گروهک جیش‌الظلم به خانواده‌اش، از شهادت دختر یک‌سال‌ونیمه خود در حالی سخن گفت که او را در آغوش داشت و هیچ کاری برای نجات جانش از دستش برنمی‌آمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نشست حقوق بشری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و جمعی از خانواده‌های شهدای کودک جنگ و ترور برگزار شد و در آن مادران و پدران داغدار، روایت خود از جنایات گروه‌های تروریستی علیه کودکان را بازگو کردند.

شهادت دختر یک‌سال‌ونیمه در آغوش مادر

زینب بامری، مادر کودک شهید، با اشاره به حادثه ششم فروردین ۱۴۰۳ گفت: مانند دیگر خانواده‌ها، در آستانه عید نوروز لباس‌های نو تهیه کرده بودیم تا به دیدار خانواده برویم. حدود ساعت هشت شب، چند دقیقه پس از حرکت، ناگهان صدای شلیک گلوله بلند شد. خودروی ما پشت سر خودروی تکاوران نیروی انتظامی در حرکت بود که ناگهان هدف حمله قرار گرفت. همسرم توانست خودرو را به کنار جاده هدایت کند و با صدای بلند فریاد زد که «شلیک نکنید، زن و بچه همراه من است»، اما پیش از آنکه جمله‌اش تمام شود، هدف گلوله قرار گرفت. برادر همسرم نیز برای کمک پیاده شد، اما او هم مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

این مادر داغدار با توصیف لحظات هولناک آن شب گفت: من مانده بودم و سه دختر کوچک در تاریکی و زیر باران گلوله‌ها؛ نمی‌دانستم همسرم زنده است یا نه و برادر همسرم چه وضعیتی دارد. تنها دغدغه‌ام نجات فرزندانم بود و در آن لحظات از حضرت زینب (س) کمک خواستم. وقتی تیراندازی متوقف شد، متوجه شدم مهدیس در آغوشم زخمی شده است. گلوله به پهلویش اصابت کرده و چند ترکش نیز نزدیک قلب کوچکش قرار گرفته بود. تمام بدنش می‌لرزید و من شاهد جان دادن دختر کوچکم در آغوشم بودم؛ در حالی که حتی نمی‌توانستم کاری برای آرام کردنش انجام دهم.

وی با بیان اینکه در آن لحظات نگران همسر و دو دختر دیگرش نیز بوده است، گفت: بار‌ها همسرم را صدا زدم و از او درباره وضعیت مهدیس کمک خواستم، اما پاسخی نشنیدم. دختر دیگرم نیز به سختی نفس می‌کشید و نمی‌دانستم برای کدام‌یک از عزیزانم باید گریه کنم. سرانجام خودرویی برای انتقال ما حرکت کرد. همسرم با وجود جراحات تلاش می‌کرد ما را به سمت خاش برساند، اما من دیگر توان نگه داشتن مهدیس را نداشتم. دختر کوچکم را که در آغوشم جان می‌داد، از خود جدا کردم و داخل خودرو گذاشتم.

بامری با اشاره به لحظه ورود به بیمارستان گفت: وقتی به بیمارستان رسیدم، پارچه سفیدی روی صورت دخترم کشیده بودند. مهدیس یک‌سال‌ونیمه با لباس صورتی از دنیا رفت و من حتی نتوانستم برای آخرین بار او را در آغوش بگیرم. این حادثه زندگی خانواده‌ام را برای همیشه تغییر داد. داغ سنگین از دست دادن دختر خردسالم بسیار سنگین است، کودکی که باید در کنار خانواده، روز‌های شیرین کودکی را تجربه می‌کرد، اما قربانی حمله تروریستی شد.

روایت پدر دو کودک شهید از جنایات تروریست‌ها در حسینیه سیدالشهدا شیراز

در ادامه این مراسم، پدر شهیدان عرفان و علیرضا انتظامی ۴ و ۱۰ ساله از لحظه‌ای گفت که کودکانش در اثر بمب‌گذاری گروهک تروریستی تندر به سرکردگی جمشید شارمهد در سال ۱۳۸۷ در حسینیه سیدالشهدا شیراز شهید شدند.

وی ضمن قدردانی از ستاد حقوق بشر و بنیاد هابیلیان برای برگزاری این مراسم گفت: ۲۴ فروردین سال ۱۳۸۷ در حسینیه سیدالشهدای شیراز برای روضه امام حسین (ع) جمع شده بودیم. پس از سخنرانی، فرزندانم به انتهای حسینیه رفتند که تروریست‌های وابسته به آمریکا مرتکب آن جنایت شوم شدند. بمب هشت کیلویی را انتهای حسینیه جاسازی کرده بودند که در اثر انفجار این بمب ۱۴ نفر از فرزندان این سرزمین به شهادت رسیدند که دو نفر از این شهدا پسران من بودند. این واقعه تروریستی ۵۰ جانباز داشت که یا دستشان قطع شده و یا چشمشان کور شده بود.

انتظامی افزود: نمی‌دانم چطور آمریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر دم از حقوق بشر می‌زنند؟! کودک حق زندگی، حق امنیت و حق حیات دارد؛ چرا تروریست‌های وابسته به آمریکا کودکان را بدون هیچ ترسی به شهادت می‌رسانند؟! سازمان ملل و یونیسف کجا هستند؟ سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری چرا ساکتند؟ نوه رهبر شهید ما را به کدامین گناه به شهادت رساندند؟ کودکان غزه به چه گناهی کشته می‌شوند؟ فرزندان من و تمامی کودکانی که تروریست‌ها حق حیات را از آنها گرفتند، حق زندگی داشتند ولی آنها این حق را از کودکان ما گرفتند.

ناگفته‌های پدر کودک شهید ۴ ساله در حادثه تروریستی اهواز

پدر شهید محمدطا‌ها اقدامی، کودک ۴ ساله‌ای که ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ در حمله گروهک تروریستی الاحوازیه به مراسم رژه نیرو‌های مسلح به شهادت رسید، در ادامه این مراسم گفت: تروریست‌ها همسرم، دخترم و کودک ۴ ساله‌ام را به رگبار بستند؛ دو گلوله به دختر بزرگم خورد که به طرز معجزه‌آسایی جان سالم به در برد. در این حادثه ۲۳ شهید و بیش از ۶۰ نفر جانباز شدند که اغلب از ناحیه سر و صورت به شدت آسیب دیده بودند و برخی قابل شناسایی نبودند.

وی افزود: من به نمایندگی از خانواده‌های قربانی ترور، دادخواه تمامی کودکان قربانی ترور در ایران، غزه، لبنان، عراق و همچنین کودکان بی‌گناهی که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به شهادت رسیدند، هستم. شکایت ما از مادر تروریست‌های جهان یعنی آمریکای جنایتکار است. امروز این شیطان بزرگ چهره جدیدی از خود به جا گذاشته و آن گسترش ترور و تروریسم در منطقه و جهان است. دولت آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل می‌خواهند هر روز در سطح جهان یکی مثل من داغدار جگرگوشه خود باشد و آنها از ایجاد وحشت‌آفرینی به نیات پلید خود برسند.

اقدامی گفت: جنایت ۳۱ شهریور اهواز با طراحی و حمایت آمریکا و با همکاری دو گروهک تروریستی داعش و حرکت النضال انجام شد و هر دو مسئولیت این جنایت را برعهده گرفتند. نقش سازمان ملل و سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری در قبال این تروریست‌ها و جنایت‌ها چیست؟ ما هنوز فقدان کودکان معصوم خود را باور نداریم.