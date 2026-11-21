به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی به دنبال بروز مشکلاتی در سامانه خدمات غیرحضوری در روز شنبه ۳۰ آبان ماه، مهلت پرداخت حق‌بیمه تا پایان روز یکشنبه یکم آذرماه تمدید شد.

متن اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی به این شرح است:

قابل‌توجه کارفرمایان و بیمه‌پردازان محترم: ضمن عذرخواهی به دلیل اختلال و مشکلات بوجود آمده در سامانه خدمات غیرحضوری، به اطلاع می‌‎رساند با توجه به رفع مشکلات مذکور و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان و بیمه‌پردازانی که تاکنون موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشده‌اند؛ استثنائا مهلت دریافت لیست و حق‌بیمه مربوط به مهرماه ۱۴۰۵ کارفرمایان و حق‌بیمه گروه‌های خاص (رانندگان و ...) تا ساعت ۲۴ روز یک‌شنبه اول آذر (بدون جرائم تأخیر) تمدید شده است.