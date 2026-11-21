امام جمعه تبریز گفت:تکریم و تسریع در رسیدگی به امورات مردم باید مورد توجه بوده و در اولویت اول قرار داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در جشنواره شهید رجایی و تجلیل از ادارات برتر آذربایجان شرقی و شورای اداری استان اظهار کرد:مدیر اسلامی خواست مردم را بر آورده می‌کند و آخرت را هم در نظر می‌گیرد مادیات و لذت‌های دنیوی زودگذر هستند مدیران اسلامی هم می‌دانند این نعمت‌ها بسیار کم ارزش هستند بر این اساس باید به دنبال خدمت به مردم و کشور باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر تفکر و نگاه مدیران اسلامی به مقوله خدمت‌رسانی مراجعه مردم را نعمت الهی توصیف کرد و مدیران را به تلاش حداکثری و جهادی در حل مشکلات کشور فراخواند.

وی همچنین با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دولت و مقاومت به‌ویژه شهدای خدمت اظهار کرد: تمام فکر، ذکر و عملکرد مدیران باید بر مبنای تفکر بسیجی استوار باشد. خداوند متعال در روایات و معارف اسلامی به ما می‌آموزد که مراجعات و نیازمندی‌های مردم به مدیران در حقیقت پیک معنوی و نعمتی الهی است و انسان هرگز از نعمت خسته و ملول نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با استناد به حدیثی از امام حسین (ع) مبنی بر اینکه نیاز‌های مردم به شما از نعمت‌های خداست تصریح کرد:مدیر غیراتفاقی و غیرسیستماتیک اسلامی خدمت به مردم را صرفاً وظیفه‌ای اداری در قبال حقوق دریافتی می‌داند اما مدیر اسلامی بسیار فراتر از این می‌اندیشد او می‌داند که دنیا دار ممر است و خداوند زمین و ما فیها را برای تکامل و رسیدن انسان به مقامات عالی آفریده است.

وی افزود: اگر مدیر بداند که حل مشکل یک مراجعه‌کننده توشه‌ای برای آخرت اوست، هرگز با ترش‌رویی، خستگی و پرخاش با مردم برخورد نخواهد کرد همان‌گونه که اگر به انسان بگویند قرار است میلیارد‌ها تومان پاداش یا سرمایه به او داده شود با اشتیاق از آن استقبال می‌کند، نگاه به ارباب‌رجوع نیز باید چنین باشد؛ چرا که او وسیله‌ای برای قرب الهی و کسب رضایت پروردگار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به ضرورت تفکیک میان تکریم ارباب‌رجوع و انضباط اداری تاکید کرد:البته باید توجه داشت که در ساختار حکومت و مدیریت کلان دو نوع رفتار لازم است در برخورد با مراجعه‌کننده عادی باید با نهایت تواضع، محبت و صبوری گره‌گشایی کرد؛ اما در نظارت بر مجموعه‌ها، زیردستان و روند اجرای امور، باید قاطعیت کامل داشت و هیچ‌گونه مماشاتی را نپذیرفت.

وی با انتقاد از برخی رویه‌های تسامح‌آمیز در ادارات افزود: متاسفانه گاهی برعکس عمل می‌کنیم؛ با همکاران و مجموعه خود از سر مماشات می‌گذریم، اما ارباب‌رجوع باید ماه‌ها پشت در بماند، در نظام جمهوری اسلامی، قبول مسئولیت امانت سنگینی است و فردای قیامت باید در پیشگاه خداوند، شهدا و مردم پاسخگوی عملکرد خود باشیم.