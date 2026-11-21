با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش تقاضا برای گرمایش، ناترازی گاز در کشور به سطحی رسیده است که مدیریت آن را مستلزم همکاری مستقیم خانوار‌ها و صنایع دانسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طبق اعلام منابع مسئول، میزان ناترازی گاز در روز‌های اوج مصرف به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. این حجم از کمبود، احتمال بروز اختلال در شبکه توزیع و محدودیت در تأمین گاز، به‌ویژه در مناطق سردسیر را افزایش داده است. این وضعیت نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان خانواده‌ها و رانندگان (در بخش حمل و نقل صنعتی) ایجاد کرده است.

در بررسی‌های میدانی، شهروندان از دو جنبه به این موضوع واکنش نشان می‌دهند: نخست، افزایش چشمگیر هزینه‌های مربوط به قبوض گاز و دوم، ترس از قطع شدن یا افت فشار گاز در شب‌های بسیار سرد. بسیاری از خانواده‌ها از عدم قطعیت در تأمین گاز در روز‌های اوج مصرف ابراز نگرانی کرده‌اند.

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند راه حل بحران در “کاهش هوشمندانه مصرف” نهفته است. بر اساس محاسبات تخصصی، با کاهش تنها ۲۰ درصدی در میزان مصرف گاز، می‌توان شاهد کاهش خیره‌کننده ۸۰ درصدی در هزینه‌های پرداختی خانوار‌ها بود. علاوه بر این، این اقدام باعث ایجاد پایداری در شبکه سراسری شده و از بحران‌های احتمالی در مناطق حساس جلوگیری می‌کند.

شرکت ملی گاز تأکید کرده است که عبور از زمستان پیش‌رو، بدون مشارکت ملی و مدیریت مصرف، با محدودیت‌های جدی همراه خواهد بود. بنابراین، مدیریت مصرف، نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک ضرورت برای امنیت انرژی کشور است.