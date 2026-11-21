ماموران پلیس اماکن، ۲ تن آرد احتکار شده و ۲۰۶ عدد کارت بانکی را از یک نانوایی متخلف کشف کردند.

کشف ۲ تن آرد و ۲۰۶ عدد کارت بانکی از یک نانوایی متخلف در یزد

کشف ۲ تن آرد و ۲۰۶ عدد کارت بانکی از یک نانوایی متخلف در یزد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان اظهارکرد: ماموران پلیس اماکن از تخلفات یک نانوایی در خیابان امام یزد مبنی بر قاچاق و فروش غیر مجاز آرد مطلع شدند.

سرهنگ هادی کریمی افزود: ماموران پلیس، با هماهنگی و اخذ مجوز قضایی از نانوایی مورد نظر بازرسی و ۲ تن آرد احتکار شده و همچنین ۲۰۶ عدد کارت بانکی متعلق به دیگران کشف شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: در این خصوص پرونده‌ای با موضوع قاچاق و فروش غیر قانونی و احتکار آرد تشکیل و تحویل سازمان تعزیرات حکومتی یزد شد.