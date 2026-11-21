به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در مراسم یادواره شهیدان جعفری؛ شرکت کنندگان بر پاس داشت ارزش‌های دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نقش بسیج در حفظ امنیت کشور و مرز‌ها تأکید کردند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار، نماینده ولی فقیه در استان با تبیین جایگاه والای شهدا؛ از فداکاری‌ها و جان‌فشانی آن‌ها در راه خدا و دفاع از خاک وطن سخن گفت و افزود: مسیر شهادت؛ راهنمای نسل‌های آینده برای ایستادگی در برابر دشمنان است.

همچنین سرهنگ زیدی، فرمانده سپاه ناحیه مهران؛ با اشاره به نقش راهبردی بسیج در دوران دفاع مقدس و دوران‌های مختلف؛ از نقش پررنگ نیرو‌های بسیجی در حفظ امنیت مرز‌ها سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که روحیه بسیج‌گرایی و ایثار، ستون اصلیِ پایداریِ کشور در برابر چالش‌های امنیتی است.