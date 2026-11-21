بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» در ادامه پیگیری مطالبات مردم خراسان جنوبی، این بار به موضوع بوی نامطبوع کشتارگاه بیرجند و رسیدگی دادگستری استان به آن پرداخته است. این بسته خبری از این پس روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از بخش‌های خبری سیما و رادیو شبکه خاوران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، از این پس، بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از بخش‌های خبری سیما و رادیو شبکه خاوران پخش می‌شود و مطالبات شما هم‌استانی‌های عزیز را منعکس خواهد کرد.

شما هم می‌توانید مطالبات، مشکلات و درخواست‌های خود از مسئولان را در قالب صدا، فیلم و عکس از طریق پیام‌رسان‌های روبیکا، بله و ایتا به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۸۲۵ ارسال کنید تا در این بسته خبری پیگیری و منعکس شود.