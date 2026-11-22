مستند «مام جان» به تهیه کنندگی و تدوین زهرا امینی، به‌عنوان اثر برتر فرهنگی بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی معرفی و تجلیل شد.

مستند «مام جان» تدوینگر خبر صداوسیمای زنجان، اثر برتر اجلاس پیرغلامان حسینی

مستند «مام جان» تدوینگر خبر صداوسیمای زنجان، اثر برتر اجلاس پیرغلامان حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مستند «مام جان»، اثر زهرا امینی، تدوینگر خبر صداوسیمای استان زنجان، در بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع)، به‌عنوان محصول فرهنگی برتر معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

این مستند روایتی از جلوه‌های محبت‌آمیز و زینب‌گونه شهیده حاجیه‌خانم زکیه آسیابی و خاطرات ارادت و دلدادگی این بانوی شهیده به خاندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است.

شهیده زکیه آسیابی که در همسایگی حسینیه اعظم زنجان سکونت داشت، در پی موشک‌باران این حسینیه در جریان جنگ رمضان، به شهادت رسید.

تجلیل از این اثر، بخشی از برنامه‌های فرهنگی و هنری بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی بود.

آیین اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) با حضور رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مسئولان، شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی، مداحان، خادمان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و پیرغلامانی از ۱۰ کشور جهان در حسینیه اعظم ثارالله ارومیه برگزار شد.