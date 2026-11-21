زمین‌لرزه به بزرگی ۳ در مقیاس ریشتر شهر دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، زمین لرزه ای به قدرت ۳ در مقیاس ریشتر ساعت ۱۸ و ۲۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه امروز شنبه ۳۰ آبان شهرستان گچساران و مناطق اطراف را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۹ کیلومتری و طول ۷ کیلومتری دوگنبدان، ۳۷ کیلومتری چرام و ۳۹ کیلومتری باشت کهگیلویه وبویر احمد به وقوع پیوست.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است.

هنگام وقوع زمین لرزه خواندن نماز آیات واجب می‌شود.