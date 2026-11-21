با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به منابع علمی و فرهنگی، نخستین کتابخانه عمومی سیار در شهرستان مهاباد راه‌اندازی شد تا کتاب را مستقیماً به مدارس، محله‌ها و مناطق کم‌برخوردار برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، راه‌اندازی این کتابخانه سیار، بخشی از طرح ملی با ۳۴ کتابخانه سیار در سراسر کشور است که با همکاری بنیاد برکت، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کمیسیون‌های برنامه، بودجه و فرهنگی اجرا می‌شود. هدف از این طرح، ایجاد فرصت‌های برابر برای مطالعه، به‌ویژه برای گروه‌هایی است که دسترسی به کتابخانه‌های ثابت شهری برای آن‌ها دشوار است.

خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی، گفت: این طرح با تمرکز بر نونهالان و نوجوانان در مناطق روستایی و کم‌برخوردار طراحی شده است.

از سوی دیگر، سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز بر اهمیت این اقدام در ارتقای سطح فرهنگی منطقه تأکید کرد.

با توجه به آمارهای منتشر شده که نشان می‌دهد میانگین مطالعه روزانه در کشور حدود ۱۴ دقیقه است، حضور کتابخانه‌های سیار در محله‌ها می‌تواند محرک قدرتمندی برای افزایش این رقم و ایجاد عادت مطالعه در میان نسل جوان باشد.

این طرح نه تنها به معنای جابه‌جایی کتاب، بلکه به معنای جابه‌جایی دانش و ایجاد پنجره‌ای تازه برای رؤیای نوجوانان در نقاط دورافتاده است.