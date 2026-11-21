همزمان با سالروز تصویب قانون کار، جمعی از کارگران استان یزد در نشستی صمیمی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات خود از جمله افزایش دستمزد، بیمه، درمان، مسکن و امنیت شغلی را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سالروز تصویب قانون کار فرصتی شد تا جمعی از کارگران استان یزد در نشستی صمیمی گرد هم آیند و مسائل، مشکلات و مطالبات جامعه کارگری را با مسئولان در میان بگذارند.

سختی کار، مسائل بیمه‌ای و درمانی، تأمین مسکن و افزایش حقوق در نیمه دوم سال از مهم‌ترین دغدغه‌هایی بود که کارگران در این نشست مطرح کردند.

رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار استان یزد با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون کار گفت: قانون کار، قانون خوبی است و اگر به طور کامل اجرا شود، مشکلی برای جامعه کارگری و کارفرمایی ایجاد نخواهد شد.

دهقان افزود: متأسفانه برخی مسئولان در اجرای این قانون سستی می‌کنند و به همه تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند.

وی با اشاره به مطالبه کارگران برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اظهار داشت: شورای عالی کار قول داده بود در صورت مهار نشدن تورم، بار دیگر تشکیل جلسه دهد و درباره افزایش حقوق کارگران برای شش ماهه دوم سال تصمیم‌گیری کند، اما با گذشت دو ماه، هنوز جلسه‌ای با خروجی مؤثر برگزار نشده است.

دهقان تأکید کرد: خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر این جلسه و ترمیم دستمزد‌ها هستیم تا فشار مشکلات معیشتی بر کارگران بیش از این افزایش نیابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد نیز با اشاره به پیگیری ساخت بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان در استان گفت: فاز نخست این بیمارستان وارد مرحله اجرا شده و تلاش می‌کنیم فاز دوم آن نیز عملیاتی شود.

جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت شغلی کارگران گفت: کارگران باید احساس امنیت شغلی داشته باشند؛ چراکه تولید بدون تلاش، فکر و اندیشه کارگران امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین بر اجرای تعهدات مربوط به ساخت مسکن کارگری تأکید کرد و خواستار اهتمام دستگاه‌های مسئول برای تحقق این موضوع شد.