استاندار کرمان از احتمال تعطیلی مراکز عمومی استان به مدت یک ماه تا ۴۰ روز برای مدیریت ناترازی گاز و جلوگیری از قطع گاز شرق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، محمدعلی طالبی عصر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکار‌های کاهش آثار ناترازی گاز بر محیط کسب‌وکار گفت: قرارگاه مدیریت انرژی در استان کرمان راه‌اندازی شده و برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به سهم قابل توجه بخش تولید از مصرف گاز استان، بر ضرورت حفظ هم‌زمان تولید و تأمین گاز خانوار‌ها تأکید کرد و افزود: تولید برای استان اهمیت زیادی دارد و در بخش خانگی نیز باید بدون قطع گاز، صرفه‌جویی انجام شود.

طالبی با بیان اینکه به دلیل قرارگیری مناطق شرقی استان در انتهای خط لوله، احتمال قطع گاز در این مناطق وجود دارد، تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا با صرفه‌جویی در سراسر استان، از قطع گاز شرق کرمان جلوگیری کنیم.

استاندار کرمان ادامه داد: یکی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده، مدیریت مصرف گاز در مراکز عمومی و احتمال تعطیلی این مراکز برای بازه زمانی یک ماه تا ۴۰ روز است.

طالبی همچنین با اشاره به اولویت‌بندی مصرف گاز در واحد‌های صنعتی و معدنی گفت: این اولویت‌ها بر اساس نیاز کشور به مواد اولیه و محصولات تولیدی استان تعیین می‌شود.