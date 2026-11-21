دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به جان‌باختن ۵۱۴ کودک ایرانی در اقدامات تروریستی از سال ۱۳۵۷ تاکنون، خواستار ثبت رسمی این آمار در اسناد بین‌المللی شد و با انتقاد از سکوت برخی کشورها در قبال استرداد سران گروه‌های تروریستی، تأکید کرد حقوق کودکان نباید تابع جغرافیا و ملاحظات سیاسی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد در نشست بررسی جنایات تروریستی علیه کودکان، با اشاره به تدوین کتاب فهرست شهدای کودک ترور ایران گفت: هر یک از این ۵۱۴ کودک، دنیایی از زندگی و آرزو داشتند که با اقدامات تروریستی از بین رفت؛ کودکانی از شیرخوار دوماهه تا کودکان ۱۲ ساله که ابتدایی‌ترین حق انسانی، یعنی حق زندگی، از آنان گرفته شد.

دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: این آمار در برابر بیش از ۲۳ هزار قربانی ترور در ایران شاید کوچک به نظر برسد، اما هر یک از این کودکان یک زندگی کامل بودند. ضمن اینکه کودکان شهید در جنگ‌های اخیر نیز هنوز در این آمار و فهرست ثبت نشده‌اند.

انتقاد از حمایت برخی کشور‌ها از گروه‌های تروریستی

دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به فعالیت برخی گروه‌های تروریستی در کشور‌های خارجی گفت: گروه‌هایی که کودکان ایرانی را هدف قرار داده‌اند، امروز در برخی کشور‌ها دفتر و فعالیت دارند، با مقامات آن کشور‌ها دیدار می‌کنند و از حمایت‌های مالی، سیاسی و رسانه‌ای برخوردارند.

هاشمی‌نژاد افزود: قوه قضائیه ایران برای شماری از سران این گروه‌ها اعلان قرمز پلیس بین‌الملل صادر کرده و درخواست استرداد آنان را به کشور‌هایی مانند بلژیک، آلمان، فرانسه و سوئد فرستاده است، اما پاسخ این کشور‌ها با سکوت همراه بوده است.

دبیرکل بنیاد هابیلیان با طرح این پرسش که چرا برخورد با نقض حقوق کودکان تابع جغرافیا و ملاحظات سیاسی شده است، گفت: چرا کشته شدن کودکان در غزه، یمن، لبنان و ایران در برخی موارد با واکنش‌های متفاوت مواجه می‌شود و خون کودکان قربانی جنگ و ترور، رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد؟

حقوق کودکان نباید تابع جغرافیا و سیاست باشد

دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ و ماده ۳۸ این کنوانسیون افزود: دولت‌ها موظف‌اند در زمان درگیری‌های مسلحانه، حداکثر اقدامات حفاظتی را برای کودکان انجام دهند، اما آنچه در سال‌های اخیر در منطقه شاهد بوده‌ایم، فاصله زیادی با این تعهدات دارد.

هاشمی‌نژاد با اشاره به حمله به مدرسه میناب و جان‌باختن کودکان در جنگ‌های اخیر افزود: کودکان غزه، یمن، لبنان و ایران، همگی قربانی خشونت و درگیری هستند و جان هیچ کودکی نباید به متغیری وابسته به سیاست تبدیل شود.

دبیرکل بنیاد هابیلیان از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های حقوق بشری خواست رویکرد‌های دوگانه را کنار بگذارند و تأکید کرد: حمایت از کودکان نباید به تابعیت، مذهب یا جغرافیای آنان وابسته باشد. کشته شدن هر کودک در هر نقطه‌ای از جهان، یک فاجعه انسانی است و هیچ‌کدام از این جنایات را نمی‌توان توجیه یا نادیده گرفت.

درخواست ثبت رسمی آمار کودکان قربانی ترور در ایران

دبیرکل بنیاد هابیلیان در ادامه خطاب به نمایندگان سازمان ملل متحد، نهاد‌های حقوق بشری و سازمان یونیسف خواستار ثبت رسمی آمار کودکان قربانی ترور در ایران و همچنین کودکان شهید در جنگ‌های اخیر شد.

هاشمی‌نژاد با انتقاد از غیبت نماینده یونیسف در این نشست، با وجود دعوت کتبی از این سازمان، گفت: آمار کودکان قربانی ترور در ایران باید به‌صورت رسمی ثبت شود؛ زیرا این آمار یک سند تاریخی است و اگر ثبت نشود، امکان انکار آن وجود خواهد داشت و انکار این جنایات می‌تواند زمینه تکرار آنها را فراهم کند.

دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به تدوین کتاب «فهرست شهدای کودک ترور ایران» و رونمایی از آن در این مراسم افزود: انتشار این کتاب تلاشی مستند برای ادای دین به کودکان مظلوم قربانی ترور و جلوگیری از فراموش شدن نام و یاد آنان است.

هاشمی‌نژاد همچنین از همراهی بنیاد هابیلیان با نهاد‌های دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق بشری برای پیگیری حقوق کودکان قربانی ترور در مجامع بین‌المللی خبر داد و تحقق عدالت درباره عاملان و حامیان این جنایات را از اهداف این اقدامات دانست.

دبیرکل بنیاد هابیلیان در پایان خطاب به خانواده‌های شهدای ترور گفت: خانواده‌های داغدار بدانند تنها نیستند و سازمان‌های مردم‌نهادی مانند بنیاد هابیلیان، با وجود محدودیت امکانات، برای دفاع از حقوق آنان و تحقق عدالت در کنارشان ایستاده‌اند.