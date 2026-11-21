به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تیم‌های فوتبال نساجی و آلومینیوم در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

آلومینیوم سازان که بعد از ۵ مسابقه هفته گذشته مس شهر بابک را با شکست بدرقه کرده بود با روحیه مضاعف مقابل حریف شمالی خود به میدان رفت و با این تساوی به استقبال نبرد با پرسپولیس تهران می‌رود.

مازندرانی‌ها در ۶ هفته گذشته یک باخت و ۵ تساوی را کسب کرده‌اند تا همچنان در حسرت برد با سرمربی جدید خود سعید دقیقی، باقی بمانند.

امیر عرب‌براقی قضاوت این دیدار را برعهده داشت و شروین بزرگ، امیرحسین امانی و رضا جبیره از آلومینیوم و ابوالفضل کوهی از نساجی را با کارت زرد جریمه کرد.

آلومینیوم با این تساوی ۱۸ امتیازی شد و در رده ششم قرار گرفت و تیم نساجی نیز با ۱۳ امتیاز سیزدهم شد.

اراکی‌ها در هفته چهاردهم جمعه ششم آذر در ورزشگاه امام خمینی میزبان تیم صدرنشین پرسپولیس تهران است.