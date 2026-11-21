در پی برخورد سواری دنا با کامیون در جاده ضیابر به پیربازار، ۲ بانوی جوان از داوطلبان جمعیت هلال احمر گیلان که سرنشین خودروی سواری بودند، جان باختند و یک زوج جوان که دیگر سرنشینان این خودرو بودند، مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جمعیت هلال احمر گیلان اعلام کرد: در پی تصادف مرگبار کامیون حامل گازوئیل با خودروی دنا پلاس در جاده ضیابر به پیربازار، دو بانوی جوان اهل آستارا به نام‌های دکتر معصومه شرری و زهرا شرری که از سرنشینان خودروی سواری بودند جان خود را از دست دادند.

این دو بانوی جوان از داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گیلان بودند که در این حادثه تلخ جان باختند.

دو سرنشین دیگر این خودروی سواری که در این حادثه مصدوم شدند، زوج جوانی بودند که قصد داشتند کارت دعوت مراسم عروسی خود را به بستگانشان برسانند.