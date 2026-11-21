رئیس انجمن ملی تولیدکنندگان کود‌های پایه کشاورزی از افزایش قیمت کود‌های شیمیایی پس از آزادسازی نرخ‌ها خبر داد و گفت: قیمت کود اوره و فسفاته بر اساس شرایط بازار تعیین می‌شود و نرخ اوره امکان تغییر هفتگی دارد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زییست خبرگزاری صدا و سیما صیاد فرهادی، قیمت فعلی کود‌های فسفاته را حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: عرضه کود اوره در بورس از هفته گذشته آغاز شده و قیمت آن از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۶۰۰ تا ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه مبنای قیمت‌گذاری کود اوره نرخ‌های بازار خلیج فارس است، اظهار داشت: قیمت این محصول بر اساس نرخ فوق خلیج فارس و با کسر مبلغی جزئی تعیین می‌شود و در نتیجه ممکن است به‌صورت هفتگی تغییر کند.

رئیس انجمن ملی تولیدکنندگان کود‌های پایه کشاورزی با اشاره به دشواری برنامه‌ریزی کشاورزان در شرایط جدید گفت: با تغییرات هفتگی قیمت‌ها، کشاورزان نمی‌توانند برای تأمین کود مورد نیاز خود در طول سال با نرخ ثابتی برنامه‌ریزی کنند و مدیریت هزینه‌های تأمین نهاده برای تولیدکنندگان دشوار می‌شود.

فرهادی همچنین با اشاره به یارانه جدید کود‌های شیمیایی گفت: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قرار است به ازای هر کیسه کود شیمیایی یک میلیون تومان یارانه به کشاورزان پرداخت شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مصرف کود در کشور به کود‌های پایه اختصاص دارد، افزود: کود‌های پتاسیمی و فسفاته از مهم‌ترین نهاده‌های این بخش هستند و پیش از این نیز یارانه کود‌های پایه به این محصولات اختصاص داشت.

فرهادی تأکید کرد: با توجه به سهم بالای کود‌های پایه در مصرف بخش کشاورزی، نحوه حمایت یارانه‌ای از این نهاده‌ها و میزان اثرگذاری آن بر هزینه تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی اهمیت زیادی دارد.