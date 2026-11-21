مدیرکل غله استان مرکزی با تأکید بر تداوم خرید و مصرف نان بدون تغییر قیمت و محدودیت در عرضه گفت: طرح هوشمندسازی توزیع و مصرف نان با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه‌ها و رساندن آن به مصرف‌کنندگان واقعی اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل غله استان مرکزی گفت: خرید و مصرف نان برای خانوار‌ها بدون تغییر در قیمت و محدودیت در عرضه ادامه دارد.

ملکی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما افزود: بخش آرد و نان هر سال مبالغ قابل توجهی از یارانه‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهد و اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای خبازی با قیمت آزاد، زمینه برخی سودجویی‌ها در این حوزه را فراهم کرده است.

وی گفت: برخی افراد سودجو با استفاده از کارت‌های بانکی متعدد اقدام به خرید نان و عرضه آن با قیمت آزاد برای خوراک دام و طیور یا فروش ضایعات نان می‌کردند که با اجرای طرح هوشمندسازی توزیع و مصرف نان، از این تخلفات جلوگیری شده و یارانه نان در مسیر واقعی خود و برای تأمین سفره مردم و خانوار‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل غله استان مرکزی تأکید کرد: در اجرای این طرح، خرید نان تا چند برابر مصرف متعارف خانوار، بدون هیچ محدودیتی ادامه دارد و صرفاً افرادی که به‌صورت روزانه و مکرر در حجم بالا با هدف سودجویی اقدام به خرید نان می‌کنند، در گروه خرید تجاری قرار می‌گیرند.