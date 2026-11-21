معاون علمی آستان مقدس احمدی و محمدی علیهما السلام ، از تمدید ۱۵ روزه مهلت ارسال مقاله به نخستین همایش بین‌المللی «امین ولایت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، حجت الله طلایی اظهار کرد: برگزار کنندگان این همایش بین‌المللی با محوریت بررسی شخصیت و جایگاه حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، حرم مطهر ایشان و تأثیرات شخصیتی و فرهنگی این آستان مقدس، حدود دو ماه پیش فعالیت خود را آغاز و پژوهشگران، استادان و محققان، استقبال خوبی از این همایش کرده‌اند.

طلایی در ادامه به مقالات ارسال شده به همایش اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه، تاکنون ۵۳ اثر به همایش ارسال شده است که از این تعداد، ۴۶ اثر در مرحله نخست پذیرفته شده‌اند و به مرحله داوری راه یافته‌اند.

وی بیان داشت: این آثار شامل ۱۵ چکیده و ۳۱ مقاله است و پژوهشگران این آثار را از کشور‌های مختلف؛ از جمله کشور عراق و دانشگاه‌های کربلا و کوفه و کشور بورکینافاسو و یکی از کشور‌های قاره آفریقا، همچنین از نقاط مختلف ایران و حوزه‌ها و دانشگاه‌های گوناگون، ارسال کرده‌اند.

معاون علمی آستان مقدس احمدی و محمدی بیان داشت: با تمدید ۱۵روزه مهلت ارسال آثار، پژوهشگرانی که برای تکمیل و ارتقای کیفیت تحقیقات خود به زمان بیشتری نیاز دارند، می توانند مقالاتی پربارتر، عمیق‌تر و مبتنی بر پژوهش‌های علمی ارزشمند ارائه کنند.

همایش بین ‎المللی امین ولایت ۲۳ و ۲۴ دی‎ ماه ۱۴۰۵ به میزبانی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله می‌توانند به بخش ویژه همایش در پایگاه اطلاع‌رسانی حرم مطهر به نشانی shahecheragh.ir/aminevelayat مراجعه کنند.