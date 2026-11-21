نهاد مقدس بسیج امروز نه تنها در عرصه دفاع از میهن اسلامی حضوری پویا دارد بلکه در عرصه‌های پیشرفت علمی و خدمت رسانی با حضور نخبگان و جهادگران بسیجی فعال و اثرگذار است.

بسیج، پیشرو در عرصه‌های پیشرفت علمی و خدمت رسانی

بسیج، پیشرو در عرصه‌های پیشرفت علمی و خدمت رسانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بسیج نهادی انقلابی و مردمی که در عرصه‌های مختلف اتقلاب اسلامی حضوری پویا و اثرگذار دارد. نهادی مقدس که در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد.

دومین روز از هفته بسیج که به نام بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت نامگذاری شده است، با حضور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان چند طرح ورزشی در سطح نواحی مقاومت بسیج استان به بهره برداری رسیدند.

در هفته بسیج با مجموعه خبری بسیج جان فدای ایران، امید مستضعفان همراه ما باشید.