به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فارس نوری افزود: در این طرح، میزان مصرف خانوارها به‌صورت هوشمند رصد می‌شود و کارت‌های بانکی با خریدهای بیش از الگوی متعارف، به‌عنوان کارت‌های دارای مصرف تجاری شناسایی می‌شوند.

وی تأکید کرد: هیچ سهمیه روزانه یا ماهانه‌ای برای خرید نان خانوارها تعیین نشده و شهروندان می‌توانند متناسب با نیاز خود نان تهیه کنند. این محدودیت‌ها صرفاً با هدف جلوگیری از خریدهای نامتعارف و استفاده تجاری از کارت‌های شخصی اعمال می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان آبادان همچنین از امکان مشاهده میزان مصرف نان از طریق سامانه «نظر» خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند با وارد کردن شماره همراه و کد ملی، میزان خرید ثبت‌شده با کارت بانکی خود را بررسی کنند.

نوری با اشاره به تداوم تأمین گندم و آرد نانوایی‌ها افزود: فعالیت نانوایی‌های آبادان بدون اختلال ادامه دارد و هدف از اجرای این طرح، شفاف‌سازی توزیع آرد یارانه‌ای و جلوگیری از مصرف نامتعارف است.