به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابت‌های تنیس روی میز آزاد و دسته برتر پسران نوجوان کشور با حضور ۲۳۴ ورزشکار در شیراز برگزار شد.

این رقابت‌ها در دو مرحله برگزار که هر مرحله شامل مسابقات آزاد و دسته برتر بود و امتیازهای کسب‌ شده در مجموع این مراحل، مبنای شناسایی و انتخاب استعدادهای برتر برای حضور در اردوی تیم ملی بود.

در پایان این دوره از مسابقات «پاکزاد رحیمیان» نماینده شایسته استان کردستان توانست جایگاه نایب قهرمانی و نشان نقره را به خود اختصاص دهد.