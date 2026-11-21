\u0628\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0627\u0646\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc .\u00a0\u0627\u0632 \u0645\u0631\u0632\u0639\u0647 \u062a\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0686\u0642\u062f\u0631 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0639\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0686\u06cc\u0633\u062a \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0627 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062d\u0628\u0648\u0628\u0627\u062a \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0631\u0639\u0647 \u062a\u0627 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n