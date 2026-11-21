به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب کاری از ثریا باوری پور و در بردارنده شعر‌ها، آثار و نوشته‌های عبدالحسین زرین کوب است که سال‌های سال به عنوان مصحح و مترجم شعر‌های فارسی در دیوان‌های شاعران پژوهش می‌کرد، اما خود از ذوق ادبی بی بهره نبود.

این کتاب ، نگاه استاد زرین کوب را به عنوان یک استاد قدیمی و دیرین به مقوله نقد ادبی نشان می‌دهد و برای محققانی که با مولفه‌های امروز به بررسی اشعار فارسی می‌پردازند قابل توجه است.

اشعار، ترجمه‌ها، شعر زرین کوب از نگاه دیگران، مقالات و فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران از فصل‌های این کتاب است.