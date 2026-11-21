بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، ثبت‌نام بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران متقاضی ثبت‌نام در بیمه تکمیلی درمان میتوانند به سایت‌های کانون شهرستانی بازنشستگان و مستمری‌بگیران مراجعه کنند و امکان ثبت‌نام حضوری در محل این کانون‌ها فراهم است.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که بیمه تکمیلی داشتند و از مزایای آن استفاده کرده‌اند می‌توانند در قرارداد جدید، عملیات حذف و اضافه افراد تحت‌پوشش را انجام دهند.

گفتنی است، ثبت‌نام بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران در شعب یا کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی انجام نمی‌شود و فقط از دو مسیر مراجعه حضوری به کانون‌های شهرستانی یا مراجعه غیرحضوری به سایت کانون‌های شهرستانی انجام می‌شود. لذا بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی از مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی خودداری فرمایند.

همچنین اطلاع‌رسانی جزئیات و سایر موارد مربوط به قرارداد بیمه تکمیلی از طریق کانون عالی کارگران بازنشسته کشور انجام خواهد شد.