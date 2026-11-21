به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، همایش هماهنگی و تبیین نقش سران طوایف در اجرای طرح «شهید حاج قاسم سلیمانی» با حضور رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، فرمانده انتظامی، جانشین فرمانده سپاه و جمعی از سران و بزرگان طوایف شهرستان در دادگستری ریگان برگزار شد.

امید سرحدی‌نژاد، رئیس دادگستری شهرستان ریگان، با تأکید بر ظرفیت اجتماعی سران طوایف در حل اختلافات گفت: بزرگان و سران طوایف به دلیل نفوذ کلام و اعتماد مردم می‌توانند در پیشگیری از گسترش نزاع و ایجاد صلح و سازش نقش مؤثری ایفا کنند.

وی از سران طوایف خواست با احساس مسئولیت اجتماعی، در اجرای این طرح پیشگام شوند و با ورود به‌موقع به اختلافات، زمینه حل‌وفصل آنها را پیش از پیچیده‌شدن فراهم کنند.

رئیس دادگستری ریگان با اشاره به اینکه بلافاصله پس از آغاز طرح، ۶ پرونده به سازش منتهی شده است، افزود: هدف این طرح تنها مختومه‌شدن پرونده‌ها نیست، بلکه ایجاد آرامش پایدار، پیشگیری از جرائم و اختلافات، جلوگیری از کینه‌ورزی‌های طولانی و تقویت پیوند‌های اجتماعی را دنبال می‌کند.

سرحدی‌نژاد خاطرنشان کرد: گاهی یک پادرمیانی به‌موقع می‌تواند از شکل‌گیری درگیری، تشکیل پرونده قضایی و وقوع حوادث تلخ جلوگیری کند.