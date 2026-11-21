نخستین کتاب زهرا زین‌الدینی، نویسنده ۱۲ ساله و توانخواه بافقی، با عنوان «کفشدوزک مهربان و عنکبوت بدجنس» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین رونمایی از این کتاب و تجلیل از برگزیدگان مسابقه عکاسی تجمعات شبانه، همزمان با هفته بسیج و با حضور مسئولان و کارکنان شرکت فلات مرکزی بافق برگزار شد.

زهرا زین‌الدینی با اشاره به علاقه خود به نویسندگی گفت: امیدوارم بتوانم کتاب‌های بیشتری بنویسم، به تحصیلاتم ادامه دهم و در آینده نویسنده بزرگی شوم تا برای مردم کشورم مفید باشم.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن زمینه تحصیل کودکان دارای معلولیت جسمی‌حرکتی در بافق افزود: درخواست دارم مدرسه‌ای مناسب برای خودم و دیگر کودکان دارای معلولیت در شهرستان ایجاد شود.

این نویسنده نوجوان همچنین از نگارش رمانی با عنوان «آرامش یک نویسنده» خبر داد و گفت: در صورت دریافت مجوز، برای چاپ این اثر اقدام خواهم کرد؛ به اعتقاد من، آرامش یک نویسنده در قلم اوست و نوشتن به انسان آرامش می‌دهد.

پدر زهرا زین‌الدینی نیز با تشریح روند انتشار نخستین کتاب دخترش گفت: زهرا با وجود معلولیت جسمی‌حرکتی و با اتکا به توانایی‌ها و خلاقیت ذهنی خود، نگارش یک داستان کودکانه را آغاز کرد.

وی افزود: نزدیک به یک سال برای تأمین هزینه‌ها و دریافت مجوز چاپ این کتاب پیگیری کردیم تا زمینه انتشار آن فراهم شد.

پدر این نویسنده نوجوان هزینه چاپ کتاب را حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با مساعدت امام جمعه شهرستان، هزینه چاپ تأمین شد و در مرحله نخست ۱۰۰ نسخه از این کتاب ۱۰ صفحه‌ای منتشر شد تا در صورت استقبال، شمارگان آن افزایش یابد.

حمید رحیمی مدیرعامل مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی بافق نیز در این آیین با اشاره به حمایت فرهنگی از زهرا زین‌الدینی، فرزند یکی از کارکنان این شرکت، گفت: حمایت‌های صورت‌گرفته تاکنون بیشتر جنبه معنوی داشته و موفقیت این نویسنده نوجوان حاصل تلاش، اراده و پشتکار خود او و همراهی خانواده‌اش است.

وی از تلاش برای فراهم کردن زمینه خرید کتاب از سوی کارکنان شرکت خبر داد و با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی شرکت فلات مرکزی بافق گفت: برگزاری مسابقات فرهنگی، نشست‌های کتاب‌خوانی و مشارکت در مناسبت‌ها و برنامه‌های فرهنگی شهرستان نیز از جمله فعالیت‌های این مجموعه است.

رئیس شرکت فلات مرکزی بافق همچنین درباره مسابقه عکاسی تجمعات شبانه گفت: این مسابقه چند ماه پیش به پیشنهاد واحد روابط عمومی و با مشارکت کارکنان شرکت، با موضوع ثبت جلوه‌های حضور مردم در تجمعات شبانه برگزار شد و پس از داوری آثار، از برگزیدگان تجلیل شد.