به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام میر علی اکبری نماینده تفحص شهدا بااهمیت برگزاری یادواره شهدا گفت: امروز ایران اسلامی به برکت انقلاب اسلامی، امام راحل و خون شهدا، بعنوان ابر قدرت نظامی در منطقه تبدیل شده و تحریم‌های دشمنان نیز نتوانسته حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی را متوقف کند.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان درمجلس شورای اسلامی نیز گفت: این رزمندگان اسلام بودند که با تاسی از فرهنگ عاشورا و رهبری امام راحل و قائد شهید، پیروز این جنگ‌های نابرابر شدند.

مسئول یادواره شهدای روستای شیوه‌ای هم گفت: این یادواره با هدف تبیین و تبلیغ ارزش‌های دفاع مقدس برگذار شده است و شهیدان طلبه مظفر محمودی و بسیجی شهید حسن نوشادی و پاسدار شهید قیدی زارعی در عملیات کربلای چهار و پنج به شهادت رسیدند.

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خاطره گویی خانواده شهدا، قرائت دکلمه، اجرای سرود دانش آموزی، تجلیل از خانواده معظم شهدا و مداحی از جمله برنامه‌های مهم این یادواره شهدا بود.

روستای شیوه‌ای با ۳۵۰ نفر جمعیت سه شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.