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بمناسبت هفته بسیج هشتمین یادواره شهدای روستای شیوهای بخش سندرک برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام میر علی اکبری نماینده تفحص شهدا بااهمیت برگزاری یادواره شهدا گفت: امروز ایران اسلامی به برکت انقلاب اسلامی، امام راحل و خون شهدا، بعنوان ابر قدرت نظامی در منطقه تبدیل شده و تحریمهای دشمنان نیز نتوانسته حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی را متوقف کند.
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان درمجلس شورای اسلامی نیز گفت: این رزمندگان اسلام بودند که با تاسی از فرهنگ عاشورا و رهبری امام راحل و قائد شهید، پیروز این جنگهای نابرابر شدند.
مسئول یادواره شهدای روستای شیوهای هم گفت: این یادواره با هدف تبیین و تبلیغ ارزشهای دفاع مقدس برگذار شده است و شهیدان طلبه مظفر محمودی و بسیجی شهید حسن نوشادی و پاسدار شهید قیدی زارعی در عملیات کربلای چهار و پنج به شهادت رسیدند.
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خاطره گویی خانواده شهدا، قرائت دکلمه، اجرای سرود دانش آموزی، تجلیل از خانواده معظم شهدا و مداحی از جمله برنامههای مهم این یادواره شهدا بود.
روستای شیوهای با ۳۵۰ نفر جمعیت سه شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.