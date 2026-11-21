عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابر در روستا‌های وچکبود سفلی و هزارانی شهرستان آبدانان در حال انجام است؛ طرحی عمرانی که با هدف بهسازی معابر و بهبود وضعیت تردد روستائیان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابر در روستا‌های هزارانی و وچکبود سفلی شهرستان آبدانان در حال انجام است؛ طرحی عمرانی که با هدف بهسازی معابر و بهبود وضعیت تردد روستاییان اجرا می‌شود.

دهیار روستای وچکبود سفلی با اشاره به اجرای این طرح گفت: نزدیک به ۶ هزار مترمربع از معابر این روستا آسفالت شده که موجب تحول در وضعیت معابر و سیمای روستا شده است.

نورمحمدی، فرماندار آبدانان نیز از اجرای ۷ هزار مترمربع روکش آسفالت در روستای هزارانی خبر داد و گفت: این طرح از محل اعتبارات تملک دارایی‌های شهرستان و با همکاری بنیاد مسکن و همیاری دهیاری اجرا شده است.

شیرکول، مدیر بنیاد مسکن آبدانان نیز با اشاره به اجرای نهضت آسفالت در سطح روستا‌های شهرستان گفت: عملیات آسفالت در ۱۲ روستا در حال اجرا است.

وی افزود: برای اجرای طرح هادی در روستا‌های شهرستان، بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های شهرستان، همیاری دهیاری‌ها و اعتبارات بنیاد مسکن هزینه شده است.