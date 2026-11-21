کندی روند بازسازی معابر و رها شدن حفره‌های آسفالتی در نقاط پرتردد شهر مهاباد، به معضلی جدی برای رانندگان و عابران پیاده تبدیل شده است.

معضل چاله‌ها و پیاده‌رو‌های تخریب‌شده در مهاباد؛ وقتی سرعتِ ترمیم، با سرعتِ آسیب، هم‌خوانی ندارد

معضل چاله‌ها و پیاده‌رو‌های تخریب‌شده در مهاباد؛ وقتی سرعتِ ترمیم، با سرعتِ آسیب، هم‌خوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، وضعیت معابر در برخی نقاط حساس شهر، از جمله حوالی بیمارستان امام خمینی، به شدت نگران‌کننده است. حفره‌های ایجاد شده در مسیر تردد خودروها، نه تنها باعث آسیب به بدنه وسایل نقلیه می‌شود، بلکه خطر تصادفات رانندگی را نیز به شدت افزایش داده است.

خطر برای عابران پیاده در سه راهی بیمارستان

این معضل تنها محدود به مسیر خودرو‌ها نیست. در منطقه سه راهی بیمارستان، تخریب پیاده‌رو‌ها و مسدود شدن مسیر‌های عبور و مرور، عابران پیاده را ناچار کرده است تا برای عبور از خیابان، از میان سیل خودرو‌ها و با خطر جانی بالا حرکت کنند. شهروندان خواستار بازسازی فوری این مسیر‌ها و بازگرداندن امنیت به پیاده‌رو‌ها هستند.

نیاز به نگاه جدی مسئولان و تخصیص اعتبار

اگرچه در سال‌های اخیر شاهد بهبود نسبی در روند بهسازی معابر مهاباد بوده‌ایم، اما کندکاری در اتمام طرح ها و کنده‌کاری‌های مکرر در نقاط مختلف شهر، رضایت عمومی را جلب نکرده است. کارشناسان و شهروندان معتقدند برای حل این چالش، اختصاص اعتبارات کافی و مدیریت هماهنگ پروژه‌ها برای جلوگیری از کنده‌کاری‌های مکرر، ضرورتی انکارناپذیر است.

رسالت رسانه: شنونده صدای مردم

ضمن تأکید بر وظیفه خود در پیگیری مطالبات مردمی، از تمامی شهروندان دعوت می‌کند تا با ارسال گزارش‌ها و تصاویر خود از مشکلات شهری، در مسیر بهبود وضعیت شهر و رسیدن صدای آنها به مسئولان، همراه ما باشند.