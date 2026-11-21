معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: یکی از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بین الملل، «بازاریابی بین الملل» به صورت تخصصی در بازار به شدت رقابتی آموزش عالی در منطقه و جهان است و «بازاریابی بین المللی» یکی از حلقه‌های مفقوده در موضوع جذب دانشجویان خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس قنبری باغستان در جمع مدیران موسسات جذب دانشجوی بین الملل با اشاره به سرمایه گذاری هنگفت کشور‌های رقیب در بازاریابی بین المللی برای جذب دانشجو از اقصی نقاط جهان افزود: به صورت معمول جذب هر دانشجو مستلزم سرمایه گذاری بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار است و دراین میان ما به دنبال استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه هستیم و انتظار می‌رود موسسات جذب خصوصی به عنوان بازوی اجرایی آموزش عالی جای خالی «بازاریابی تخصصی» در این زمینه را پرکنند.

رئیس کارگروه «پذیرش دانشجویان بین الملل» با اشاره به اهمیت و جایگاه واحد بازاریابی در دانشگاه‌های خارجی افزود: امروزه یکی از بزرگترین واحد‌های اداری در ساختار دانشگاه‌های بزرگ جهان، دپارتمان «بازاریابی» است. با اینحال در دانشگاه‌های ما به دلیل جذب دانشجو از طریق کنکور و حاکمیت پارادایم «دانشجوی دولتی»، دپارتمان بازاریابی و اقتضائات آن هنوز در دانشگاه‌های ما نهادینه نشده است و اگر میخواهیم جایگاهی در رقابت منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم، این ضعف باید در اسرع وقت برطرف شود.

قنبری باغستان در ادامه با اشاره نوپا بودن موسسات جذب دانشجوی بین الملل و چالش‌های فعالیت آنها افزود: به صورت سنتی و به دلیل گرایش‌های متفاوت بخش دولتی با بخش خصوصی همواره چالش‌ها و تضاد‌هایی بین منافع دو طرف وجود دارد و به همین دلیل مدیریت تعامل بین بخش دولتی با بخش خصوصی نیازمند ظرافت‌هایی است. سازمان امور دانشجویان با آگاهی از این چالش‌ها تلاش می‌کند براساس اهداف و رسالت‌های کلان خود و از طریق تعامل هم با دانشگاه‌ها و هم با موسسات جذب دانشجوی بین الملل این چالش‌ها را مدیریت کند.

به گفته معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان اموردانشجویان «تدوین الگوی قرارداد موسسات جذب با دانشگاه ها»، «تدوین الگوی قرارداد موسسات جذب با متقاضی بین الملل»، «تدوین دستورالعمل تعامل دانشگاه‌ها با موسسات جذب» و «تدوین تعهدنامه موسسات جذب» و ابلاغ تمامی این اقدامات به دانشگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط نیز از جمله اقداماتی بوده است که سازمان امور دانشجویان در راستای ساماندهی موسسات جذب و مدیریت تعامل آنها با دانشگاه‌ها انجام داده است.

قنبری باغستان در ادامه با اشاره به اهمیت و در عین حال حساسیت موضوع جذب دانشجویان بین الملل از مدیران موسسات جذب دانشجوی بین الملل خواست در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به مجوز اعطاء شده به آنها، فعالیت بازاریابی و جذب دانشجوی بین الملل را گسترش دهند.

درحال حاضر نزدیک به ۱۷۰ موسسه جذب دانشجوی بین الملل دارای مجوز از سازمان امور دانشجویان در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

سلسله نشست‌های هم اندیشی مدیران سازمان امور دانشجویان با مدیران موسسات جذب به صورت متوالی طی چهار نشست مجزا در هفته گذشته (۲۳ تا ۲۷ آبان ) در سالن همایش‌های سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

در این نشست‌ها مدیران موسسات جذب دانشجوی بین الملل مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های فعالیت موسسات خود به ویژه در تعامل با سازمان امور دانشجویان، در تعامل با دانشگاه‌ها و نیز چگونگی حضور در کشور‌های هدف را با مسئولان سازمان امور دانشجویان در میان گذاشتند.

ایجاد دسترسی به سامانه جذب دانشجوی بین الملل، برگزاری نشست مشترک با دانشگاه ها، درخواست همکاری دانشگاه‌ها با موسسات جذب دارای محوز، جلوگیری ازفعالیت موسسات غیرمجاز و اجتناب دانشگاه‌ها از همکاران با معقبین و کارگزاران غیررسمی، معرفی موسسات جذب به نهاد‌های ایرانی خارج از کشور از جمله سفارتخانه‌ها و رایزن‌های علمی و فرهنگی و کمک به حضور این موسسات در نمایشگاه‌های منطقه‌ای و بین المللی آموزش عالی، کمک به تشکیل کانون صنفی موسسات جذب و. از جمله مهمترین خواسته‌های موسسات جذب از مدیران سازمان امور دانشجویان در این سلسله نشست‌ها بود.