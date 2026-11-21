به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، موسوی معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست اصلاح نظام اداری، ارتقای بهره‌وری، تکریم مردم و صیانت از سرمایه‌های ملی را از ضرورت‌های حکمرانی کارآمد عنوان کرد

لهونی استاندار کردستان نیز با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگیبر تداوم خدمات‌رسانی و مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد

زندیان، نماینده مردم بیجار در مجلس هم خواستار تسریع در اجرای طرح‌های راه‌سازی شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت معادن شد.

در ادامه محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان از پیشرفت ۹۸ درصدی سرشماری میدانی استان و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.