به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تهدیدات ناشی از جنگ نرم می‌تواند خطرناک‌تر و مخرب‌تر از تهدیدات سخت باشد؛ چراکه دشمن در این عرصه، اخلاق، باورها و بنیان‌های اعتقادی جامعه را هدف قرار داده است.

وی افزود: دشمن از ابزارهای مختلف، از جمله فضای مجازی، تلفن همراه و شبکه‌های ماهواره‌ای برای اثرگذاری بر افکار و باورهای مردم استفاده می‌کند و همه ما بخشی از جامعه هستیم و باید نسبت به این تهدیدات حساس باشیم؛ چراکه تضعیف ایمان و باورهای دینی می‌تواند زمینه تأثیرپذیری افراد از جنگ نرم را فراهم کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی بر ضرورت مراقبت از بنیان‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه تاکید و تصریح کرد: دشمن به دنبال گرفتار کردن جامعه در آسیب‌ها و انحرافات فرهنگی و اجتماعی است؛ بنابراین نباید این تهدیدات را دست‌کم گرفت و لازم است با تقویت اعتقادات، هوشیاری و مراقبت مستمر، در برابر اهداف جنگ نرم دشمن ایستادگی کرد.