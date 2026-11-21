مسئول قرارگاه فرهنگی جهادی حاج قاسم سلیمانی استان البرز از طراحی نمایشگاهی با محوریت معرفی ۴۰ شاخص مکتب شهید سلیمانی خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف آشنایی مردم، به‌ویژه نسل جوان، با ابعاد شخصیتی، اخلاقی و رفتاری این شهید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، امیر رحمانی در برنامه امروز البرز صدا و سیمای استان با اشاره به ضرورت تبیین سیره عملی شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: برای شناخت یک شخصیت و معرفی درست مکتب او، باید شیوه زندگی، رفتار و منش او را به جامعه معرفی کرد؛ از همین رو، تبیین ویژگی‌های اخلاقی و عملی شهدا از محورهای فعالیت این قرارگاه است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه «شاخص‌های مکتب سلیمانی» با ۴۰ محور محتوایی طراحی شده است، گفت: تلاش شده در این نمایشگاه، ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی به شکلی قابل‌فهم به مخاطبان ارائه شود تا بازدیدکنندگان در جریان مراسم و برنامه‌های مختلف با ابعاد شخصیتی این شهید آشنا شوند.

رحمانی برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی با همکاری سپاه، بسیج و دستگاه‌های مختلف را از دیگر برنامه‌های این قرارگاه در سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: در کنار فعالیت‌های نمایشگاهی، تولید و انتشار آثار مکتوب نیز در دستور کار قرار دارد.

مسئول قرارگاه فرهنگی جهادی حاج قاسم سلیمانی استان البرز ادامه داد: کتابی با موضوع شهید سلیمانی سال گذشته تألیف و در ایام سالگرد شهادت ایشان رونمایی شد و کتاب دیگری نیز امسال آماده و برای چاپ ارسال شده است که امیدواریم پیش از سالگرد شهادت منتشر شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های این قرارگاه در حوزه جهاد تبیین گفت: این مجموعه سال گذشته به‌عنوان قرارگاه برتر استان البرز انتخاب شد و پس از معرفی به‌عنوان نماینده استان، عنوان برتر کشوری را نیز کسب کرد.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت بازخوانی فداکاری شهدای مدافع حرم گفت: معرفی مکتب شهید سلیمانی باید همراه با تبیین ایثار و ازخودگذشتگی شهدا و توجه به رنج خانواده‌هایی باشد که عزیزان خود را برای دفاع از میهن و حریم اهل‌بیت(ع) تقدیم کردند.