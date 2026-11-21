دولت پاکستان با تصویب دو طرح توسعه‌ای، برای احداث و تجهیز پایانه‌های مرزی در گذرگاه‌های تفتان و گبد در مرز مشترک با ایران اختصاص می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، دولت پاکستان با تصویب دو طرح توسعه‌ای بیش از ۹ میلیارد روپیه برای احداث و تجهیز پایانه‌های مرزی در گذرگاه‌های «تفتان» و «گبد» در مرز مشترک با ایران اختصاص می‌دهد.

روزنامه «نیشن» پاکستان گزارش داد: این دو طرح روز جمعه، ۲۰ نوامبر در نشست «کارگروه مرکزی توسعه پاکستان» (CDWP) به ریاست «احسن اقبال» وزیر برنامه ریزی و توسعه این کشور تصویب شده است.

بر اساس جزئیات اعلام شده برای احداث پایانه مرزی تفتان در منطقه چاغی ایالت بلوچستان حدود ۴ میلیارد و ۸۰۴ میلیون روپیه و برای پایانه مرزی گبد نیز حدود ۴ میلیارد و ۳۴۵ میلیون روپیه اعتبار در نظر گرفته شده است؛ هزینه طرح تفتان قرار است از محل برنامه توسعه بخش عمومی پاکستان تامین شود.

«تسهیل تجارت و کنترل قاچاق در مرز ایران و پاکستان»

در گزارش وزارت برنامه ریزی پاکستان آمده است که هدف از اجرای این طرح ها، ساماندهی و نظارت بهتر بر مبادلات تجاری دو کشور، کنترل قاچاق، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای کیفیت تجارت مرزی است.

مقام‌های پاکستانی همچنین اجرای این طرح‌ها را در راستای تقویت روابط دوجانبه و کمک به اقتصاد ملی این کشور ارزیابی کرده‌اند، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که گذرگاه‌های تفتان ـ میرجاوه و گبد ـ ریمدان از مسیر‌های مهم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به شمار می‌روند و طی ماه‌های اخیر، محدودیت‌ها و اختلال در تردد مرزی، مشکلاتی برای انتقال کالا و کامیون‌های تجاری ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش مصوبه جدید به معنای ایجاد دو گذرگاه مرزی تازه میان ایران و پاکستان نیست بلکه مربوط به احداث و توسعه امکانات پایانه‌ای و تجاری در دو مسیر مرزی موجود تفتان و گبد است.

این زیرساخت‌ها قرار است روند ورود و خروج کالا، تشریفات گمرکی و نظارت بر تجارت رسمی را تسهیل کند.