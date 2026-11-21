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دولت پاکستان با تصویب دو طرح توسعهای، برای احداث و تجهیز پایانههای مرزی در گذرگاههای تفتان و گبد در مرز مشترک با ایران اختصاص میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، دولت پاکستان با تصویب دو طرح توسعهای بیش از ۹ میلیارد روپیه برای احداث و تجهیز پایانههای مرزی در گذرگاههای «تفتان» و «گبد» در مرز مشترک با ایران اختصاص میدهد.
روزنامه «نیشن» پاکستان گزارش داد: این دو طرح روز جمعه، ۲۰ نوامبر در نشست «کارگروه مرکزی توسعه پاکستان» (CDWP) به ریاست «احسن اقبال» وزیر برنامه ریزی و توسعه این کشور تصویب شده است.
بر اساس جزئیات اعلام شده برای احداث پایانه مرزی تفتان در منطقه چاغی ایالت بلوچستان حدود ۴ میلیارد و ۸۰۴ میلیون روپیه و برای پایانه مرزی گبد نیز حدود ۴ میلیارد و ۳۴۵ میلیون روپیه اعتبار در نظر گرفته شده است؛ هزینه طرح تفتان قرار است از محل برنامه توسعه بخش عمومی پاکستان تامین شود.
در گزارش وزارت برنامه ریزی پاکستان آمده است که هدف از اجرای این طرح ها، ساماندهی و نظارت بهتر بر مبادلات تجاری دو کشور، کنترل قاچاق، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای کیفیت تجارت مرزی است.
مقامهای پاکستانی همچنین اجرای این طرحها را در راستای تقویت روابط دوجانبه و کمک به اقتصاد ملی این کشور ارزیابی کردهاند، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که گذرگاههای تفتان ـ میرجاوه و گبد ـ ریمدان از مسیرهای مهم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به شمار میروند و طی ماههای اخیر، محدودیتها و اختلال در تردد مرزی، مشکلاتی برای انتقال کالا و کامیونهای تجاری ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش مصوبه جدید به معنای ایجاد دو گذرگاه مرزی تازه میان ایران و پاکستان نیست بلکه مربوط به احداث و توسعه امکانات پایانهای و تجاری در دو مسیر مرزی موجود تفتان و گبد است.
این زیرساختها قرار است روند ورود و خروج کالا، تشریفات گمرکی و نظارت بر تجارت رسمی را تسهیل کند.