به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، مسابقه فرهنگی و هنری نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی در روستای گردکوه دهستان بهادران در شهرستان مهریز برگزار شد.

این مسابقه به همت کتابخانه عمومی حاج علی‌اکبر محبوبی گردکوه و با همکاری مدارس ابتدایی شاکری و انقلاب اسلامی این روستا برگزار شد و ۳۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر در گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال در آن شرکت کردند.

این رویداد فرهنگی در دو مرحله ویژه دانش‌آموزان دختر و پسر برگزار شد و شرکت‌کنندگان، علاقه و نگاه خود به کتاب، کتابخانه و فرهنگ کتابخوانی را در قالب نقاشی به تصویر کشیدند.

این برنامه در سالن ورزشی روستا و با حضور امام جمعه بهادران، مسئولان کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز، نمایندگان بخشداری، معلمان و دهیار برگزار شد.

در پایان این مسابقه نیز از ۴۰ نفر از دانش‌آموزان برگزیده با اهدای جوایزی تقدیر شد.